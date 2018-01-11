TravelAsk — специализированный поисковик тревел-услуг

Туры
Отели
Авиабилеты
Аренда авто
Ж/Д билеты
Автобусы
Весь транспорт
Экскурсии
Страховки

Подборки туров

Больше туров

Новости

Туризм
Журнал
Разное

Главные новости туризма

Местные рекомендуют: Алтайский край и Барнаул
Местные рекомендуют: Алтайский край и Барнаул
Больше материалов

Журнал о путешествиях

16 настолько милых змей, что заставляют в них влюбиться
16 настолько милых змей, что заставляют в них влюбиться
Все новости

Новости партнеров

Отдыхаем ярко: кругосветное путешествие в парке «Этномир»
Отдыхаем ярко: кругосветное путешествие в парке «Этномир»

Фото дня

Фото дня: сортировка красного картофеля на рынке в Бангладеш
Фото дня: серфинг с питомцем — это весело
Фото дня: на концерте Элвиса Пресли в 1957 году
Фото дня: фестиваль драконьих лодок, Тайвань
Фото дня: фламинго в полете на фоне солнца
Фото дня: выдры у залива в Сингапуре
Фото дня: выпускники празднуют окончание учебы
Фото дня: суровый Север
Фото дня: когда рассказали веселую историю
Фото дня: осень в Алтайских горах
Фото дня: семьи идут в часовню в городе пилигримов
Фото дня: глаз пустыни
Фото дня: как выглядят пельмени по всему миру
Фото дня: Мэрилин Монро на перерыве во время съемок, 1953 год
Фото дня: подготовка к фестивалю песчаных фигур в Санкт-Петербурге
Фото дня: и некоторые считают, что у нас с ними нет общих предков
Фото дня: покорение вершины
Фото дня: теннисист Даниил Медведев во время игры
Фото дня: во время песчаной бури
Фото дня: среди пены морской
Фото дня: вид на Эльбрус
Фото дня: фейерверк глицинии
Фото дня: уверенно шагает
Фото дня: на иудейском празднике
Фото дня: произведение искусства, которое может создать сама природа
Фото дня: затмение над Невадой
Фото дня: чемпионат по бадминтону
Фото дня: когда там придет автобус
Фото дня: мальчик среди глиняных горшков
Фото дня: сиамский петушок во всей красе
Фото дня: итальянский остров Капри в 1949 году
Фото дня: сезон маковых полей
Фото дня: сортировка красного картофеля на рынке в Бангладеш
Фото дня: серфинг с питомцем — это весело
Фото дня: на концерте Элвиса Пресли в 1957 году
Фото дня: фестиваль драконьих лодок, Тайвань
Фото дня: фламинго в полете на фоне солнца
Фото дня: выдры у залива в Сингапуре
Фото дня: выпускники празднуют окончание учебы
Фото дня: суровый Север
Фото дня: когда рассказали веселую историю
Фото дня: осень в Алтайских горах
Фото дня: семьи идут в часовню в городе пилигримов
Фото дня: глаз пустыни
Фото дня: как выглядят пельмени по всему миру
Фото дня: Мэрилин Монро на перерыве во время съемок, 1953 год
Фото дня: подготовка к фестивалю песчаных фигур в Санкт-Петербурге
Фото дня: и некоторые считают, что у нас с ними нет общих предков
Фото дня: покорение вершины
Фото дня: теннисист Даниил Медведев во время игры
Фото дня: во время песчаной бури
Фото дня: среди пены морской
Фото дня: вид на Эльбрус
Фото дня: фейерверк глицинии
Фото дня: уверенно шагает
Фото дня: на иудейском празднике
Фото дня: произведение искусства, которое может создать сама природа
Фото дня: затмение над Невадой
Фото дня: чемпионат по бадминтону
Фото дня: когда там придет автобус
Фото дня: мальчик среди глиняных горшков
Фото дня: сиамский петушок во всей красе
Фото дня: итальянский остров Капри в 1949 году
Фото дня: сезон маковых полей

Путеводитель

Мы собрали всю необходимую информацию о городах/странах в одном месте: погода, маршруты, цены, достопримечательности и многое другое.

Города
Страны
КанкунКанкун
ВенаВена
КальпеКальпе
СевильяСевилья
ПоречПореч
ЦюрихЦюрих
АлександрияАлександрия
БрюггеБрюгге
ПизаПиза
РиминиРимини
Буэнос-АйресБуэнос-Айрес
МиконосМиконос
КасабланкаКасабланка
КомоКомо
АфиныАфины
МцхетаМцхета
ВенецияВенеция
РовиньРовинь
ОлюденизОлюдениз
БергамоБергамо
КанкунКанкун
ВенаВена
КальпеКальпе
Севилья
Севилья
Пореч
Пореч
ЦюрихЦюрих
АлександрияАлександрия
БрюггеБрюгге
Пиза
Пиза
Римини
Римини
Буэнос-АйресБуэнос-Айрес
МиконосМиконос
КасабланкаКасабланка
Комо
Комо
Афины
Афины
МцхетаМцхета
ВенецияВенеция
РовиньРовинь
Олюдениз
Олюдениз
Бергамо
Бергамо
БолгарияБолгария
КатарКатар
АвстрияАвстрия
ГренландияГренландия
КенияКения
АлжирАлжир
УгандаУганда
ЙеменЙемен
ПакистанПакистан
ПарагвайПарагвай
ТуркменистанТуркменистан
МонголияМонголия
ЮАРЮАР
Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
МакедонияМакедония
МавританияМавритания
МароккоМарокко
МонакоМонако
ТунисТунис
УкраинаУкраина
БолгарияБолгария
КатарКатар
АвстрияАвстрия
Гренландия
Гренландия
Кения
Кения
АлжирАлжир
УгандаУганда
ЙеменЙемен
Пакистан
Пакистан
Парагвай
Парагвай
ТуркменистанТуркменистан
МонголияМонголия
ЮАРЮАР
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
Македония
Македония
МавританияМавритания
МароккоМарокко
МонакоМонако
Тунис
Тунис
Украина
Украина
Больше городов
Вместе мы
Создаём самые полные путеводители на основе реальных отзывов! Присоединяйся!
10 млн.
человек в месяц
более 1 500
отзывов в сутки
Оставить отзыв

Вопросы и ответы

Еще больше вопросов

Вопросы по городам и странам

Сообщество Travelask поможет найти ответ на самый неочевидный вопрос.
Воспользуйся опытом тысяч других путешественников.

Задать вопрос
Города
Страны

6041 вопрос

Санкт-Петербург

630ответов
АнюточкаАлексElenИринаКатерина219

7082 вопроса

Москва

1005ответов
ОльгаТатьянаDmitryНикАнастасия232

7297 вопросов

Тбилиси

5641ответ
НаталияАлексNikolozAntonyDmitry68

7527 вопросов

Стамбул

3868ответов
ОксанаМаргаритаИраОльгаAssemgul112

7560 вопросов

Рим

279ответов
ЕленаВячеславТатьянаНикитаКатя71

8787 вопросов

Париж

417ответов
АлексОльгаИринаНаталия104

9064 вопроса

Лондон

213ответов
ОльгаНаталияДенисВалентинаDmitry45

14796 вопросов

Остров Пхукет

14107ответов
ЕленаNataliАнастасияМарияОльга46
Самые активные авторы

32136 вопросов

Турция

32286ответов
ЮлияМаргаритаNatАнастасияAnna402

18466 вопросов

Грузия

18624ответа
NikolozАленаТамараНаталияАлекс217

5100 вопросов

Россия

16080ответов
НикОльгаНикитаТатьянаАнастасия2304

6146 вопросов

Италия

6545ответов
ЕленаВячеславОльгаTataNatali478

4238 вопросов

Германия

4102ответа
AlenaЕкатеринаМайяКатеринаНик257

3192 вопроса

Черногория

3307ответов
ЖаннаЯнаАлексАндрейНик107

2108 вопросов

Греция

2408ответов
ЖаннаНикНаталияKseniiaНикита265

2238 вопросов

Франция

2400ответов
НаталияАлексYuliaОльгаИрина266
Самые активные авторы
Все вопросы

Авиабилеты

Сравни условия и цены от крупнейших авиакомпаний и агентств.
На разницу в цене на один и тот же рейс можно вкусно поужинать, например, в одном из ресторанов Неаполя.

Из Москвы
Из Санкт-Петербурга
Из Казани
Выбрать дату
Москва — Дубай
Москва — Стамбул
Москва — Париж
Москва — Прага
Москва — Рим
Найти перелет на ваши даты
Санкт-Петербург — Баку
Санкт-Петербург — Берлин
Санкт-Петербург — Стамбул
Санкт-Петербург — Москва
Санкт-Петербург — Париж
Санкт-Петербург — Ереван
Найти перелет на ваши даты
Казань — Барселона
Казань — Геленджик
Казань — Москва
Казань — Прага
Казань — Санкт-Петербург
Найти перелет на ваши даты
Больше авиа перелетов

Туры

Сравни условия и цены от популярных систем бронирования туров.
На разницу в цене на один и тот же тур можно оплатить дополнительные дни проживания в Анталии.

Выбрать дату
Туры в Египет
Туры в Краснодарский край
Туры в Сочи
Туры в Турцию
Туры в ОАЭ
Найти тур на ваши даты
Еще больше туров

Отели

Сравни условия и цены от популярных систем бронирования.
На разницу в цене на один и тот же номер можно оплатить сутки проживания в Риме или уикенд в Будапеште.

Выбрать дату
Отели в Праге
Отели в Ницце
Отели в Римини
Отели в Риме
Отели в Барселоне
Отели в Анталии
Найти отель на ваши даты
Еще больше отелей

Весь транспорт

Билеты на автобусы и поезда по всему миру. Выбирай самые выгодные предложения от проверенных партнеров.

Ж/Д Билеты
Автобусы
Найти билеты на ваши даты
По Европе
По Азии
По России
Больше поездок
По Европе
По Азии
По России
Больше поездок

Страховки

От всех участников страхового рынка РФ. Сравнивай цены и выбирай лучшие предложения на одном сайте.

Выбрать дату
Германия
от 44.91 руб/сутки
США
от 147.23 руб/сутки
Таиланд
от 94.34 руб/сутки
Финляндия
от 36.11 руб/сутки
Грузия
от 30.53 руб/сутки
Турция
от 42.88 руб/сутки
Найти страховку на ваши даты
Больше направлений

Экскурсии

От местных жителей и проверенных агентств. Мы собрали лучшие предложения от партнеров в одном месте.

Выбрать дату
Санкт-Петербург
1355 экскурсий
Пхукет
81 экскурсия
Рим
355 экскурсий
Париж
286 экскурсий
Гоа
47 экскурсий
Тбилиси
475 экскурсий
Выбрать город
Больше направлений

Полезные статьи для путешествий

Религия странРелигия Казахстана
ПраздникиПраздники Казахстана
ИнтернетИнтернет на Кубе
ИнтернетИнтернет на Шри-Ланке
ИнтернетИнтернет в Турции
Уровень жизниЖизнь в России
Районы городовРайоны Токио
ИнтернетИнтернет на Кипре
Религия странРелигия Китая
Уровень жизниЖизнь в Китае
Уровень жизниЖизнь в США
БезопасностьМожно ли сейчас ехать в Турцию отдыхать?
БезопасностьПравила поведения в Австралии для туристов
БезопасностьОпасно ли сейчас лететь в Египет?
Куда сходить с детьми Куда сходить с детьми в Минске?
ПраздникиПраздники Франции — колоритные и необычные
Религия странРелигия Японии
СамолётыСхема салона Boeing 737-800
Как перевестиКак перевести деньги в Россию с Украины
Куда поехать-По месяцамКуда поехать в октябре 2022 года
Еще больше статей